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Не платив за кредитом МБРР: екскерівнику КП повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Колишньому керівнику одного з комунальних підприємств повідомлено про підозру у вчиненні зловживання службовим становищем, що завдало збитків на суму 12,85 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

Не платив за кредитом МБРР: екскерівнику КП повідомили про підозру

"23 січня 2020 року за результатами проведеного детективами НАБУ за оперативного супроводження працівників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції прокурором САП повідомлено про підозру колишньому керівнику одного з комунальних підприємств у вчиненні зловживання службовим становищем, що завдало збитків на суму 12,85 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Так, за результатами досудового розслідування встановлено, що у 2015 році керівник зазначеного підприємства умисно не забезпечував погашення підприємством зобов’язань зі сплати податків та отриманих в рамках інвестиційної програми кредитів МБРР.

"Крім того з'ясувалося, що підприємство мало фінансові можливості для сплати. Однак, з метою створення "штучної" заборгованості, яка у подальшому була погашена за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, посадовець сплачував кошти не на обов'язкові платежі, а на інші потреби. Згідно висновку судово-економічної експертизи, такими діями державним інтересам спричинено збитків на суму 12,85 млн гривень", - зазначається в повідомленні.

Також, на сьогодні колишньому очільнику комунального підприємства інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Нагадаємо, посадовці Луганської ОДА привласнили 10 мільйонів гривень.

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