Не платив за кредитом МБРР: екскерівнику КП повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Колишньому керівнику одного з комунальних підприємств повідомлено про підозру у вчиненні зловживання службовим становищем, що завдало збитків на суму 12,85 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
"23 січня 2020 року за результатами проведеного детективами НАБУ за оперативного супроводження працівників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції прокурором САП повідомлено про підозру колишньому керівнику одного з комунальних підприємств у вчиненні зловживання службовим становищем, що завдало збитків на суму 12,85 млн гривень", - йдеться в повідомленні.
Так, за результатами досудового розслідування встановлено, що у 2015 році керівник зазначеного підприємства умисно не забезпечував погашення підприємством зобов’язань зі сплати податків та отриманих в рамках інвестиційної програми кредитів МБРР.
"Крім того з'ясувалося, що підприємство мало фінансові можливості для сплати. Однак, з метою створення "штучної" заборгованості, яка у подальшому була погашена за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, посадовець сплачував кошти не на обов'язкові платежі, а на інші потреби. Згідно висновку судово-економічної експертизи, такими діями державним інтересам спричинено збитків на суму 12,85 млн гривень", - зазначається в повідомленні.
Також, на сьогодні колишньому очільнику комунального підприємства інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).
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