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Не платил по кредиту МБРР: экс-руководителю КП сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 11080 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Бывшему руководителю одного из коммунальных предприятий сообщено о подозрении в совершении злоупотребления служебным положением, причинившем ущерб на сумму 12,85 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

Не платил по кредиту МБРР: экс-руководителю КП сообщили о подозрении

"23 января 2020 года по результатам проведенного детективами НАБУ при оперативном сопровождении сотрудников Департамента стратегических расследований Национальной полиции прокурором САП сообщено о подозрении бывшему руководителю одного из коммунальных предприятий в совершении злоупотребления служебным положением, причинившем ущерб на сумму 12,85 млн гривен", - говорится в сообщении.

Так, по результатам досудебного расследования установлено, что в 2015 году руководитель указанного предприятия умышленно не обеспечивал погашение предприятием обязательств по уплате налогов и полученных в рамках инвестиционной программы кредитов МБРР.

"Кроме того выяснилось, что предприятие имело финансовые возможности для оплаты. Однако, с целью создания "искусственной" задолженности, которая в дальнейшем была погашена за счет средств специального фонда государственного бюджета, чиновник платил деньги не по обязательных платежам, а на другие нужды. Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, такими действиями государственным интересам нанесен ущерб на сумму 12,85 млн гривен", - отмечается в сообщении.

Также, сегодня бывшему руководителю коммунального предприятия инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Напомним, чиновники Луганской ОГА присвоили 10 млн гривен.

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