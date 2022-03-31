Не передбачив вторгнення росії в Україну: у Франції звільняють голову розвідки

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Його звинувачують у "недостатній кваліфікації". Відо призначили на пост очільника розвідки минулого літа, до цього він керував силами спеціальних операцій.

На початку березня начальник генштабу генерал Тьєррі Буркхард визнав у розмові з журналістами відмінність в оцінках французів і британців з американцями щодо вторгнення росії в Україну.

"Американці сказали, що росіяни збираються атакувати, і вони були праві. Наші служби швидше думали, що захоплення України буде мати жахливу ціну і що у росіян є інші варіанти повалення Володимира Зеленського", - розповів Буркхард.

Нагадаємо

Близько 30 тисяч біженців з України прибули до Франції.