Не передбачив вторгнення росії в Україну: у Франції звільняють голову розвідки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Найближчим часом керівника ГУ військової розвідки Франції генерала Еріка Відо відправлять у відставку через те, що він не зміг передбачити війну в Україні, яку розв'язала росія. Про це інформує Figaro з посиланням на джерело в армії, передає УНН.
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Його звинувачують у "недостатній кваліфікації". Відо призначили на пост очільника розвідки минулого літа, до цього він керував силами спеціальних операцій.
На початку березня начальник генштабу генерал Тьєррі Буркхард визнав у розмові з журналістами відмінність в оцінках французів і британців з американцями щодо вторгнення росії в Україну.
"Американці сказали, що росіяни збираються атакувати, і вони були праві. Наші служби швидше думали, що захоплення України буде мати жахливу ціну і що у росіян є інші варіанти повалення Володимира Зеленського", - розповів Буркхард.
Нагадаємо
Близько 30 тисяч біженців з України прибули до Франції.