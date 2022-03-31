Не предвидел вторжение россии в Украину: во Франции увольняют главу разведки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В ближайшее время руководителя ГУ военной разведки Франции генерала Эрика Видо отправят в отставку из-за того, что он не смог предвидеть войну в Украине, которую развязала россия. Об этом информирует Figaro со ссылкой на источник в армии, передает УНН.
Детали
Его обвиняют в "недостаточной квалификации". Видо назначили на пост главы разведки прошлым летом, до этого он руководил силами специальных операций.
В начале марта начальник генштаба генерал Тьерри Буркхард признал в разговоре с журналистами различие в оценках французов и британцев с американцами относительно вторжения россии в Украину.
"Американцы сказали, что русские собираются атаковать, и они были правы. Наши службы скорее думали, что захват Украины будет иметь ужасную цену и что у русских есть другие варианты свержения Владимира Зеленского", - рассказал Буркхард.
Напомним
Около 30 тысяч беженцев из Украины прибыли во Францию.