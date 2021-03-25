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Не дозволю ображати медиків: Степанов про заяву "слуги народу" звільняти лікарів за відмову вакцинуватися

Київ • УНН

 • 16636 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Звільняти медиків за відмову вакцинуватися від COVID-19 є повним абсурдом. В Україні добровільна вакцинація, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час візиту в пункт щеплення для людей похилого віку, інформує кореспондент УНН.

Цитата

“Зрозуміло, що це абсурд. Я не дозволю якимось чином ображати лікарів і медичних працівників. Є певні відмови, велика кількість медичних працівників перехворіли на COVID-19, і вони хочуть пізніше вакцинуватися. У нас добровільна вакцинація і впевнений, що кількість людей, які будуть вакцинуватися і переконуватися у перевагах вакцинації й у тому, що користь у багато разів перевищує будь-які ризики, буде збільшуватися. Це кропітка робота, яка буде тривати у постійному режимі”, — заявив Степанов.

Контекст

Народний депутат від фракції “Слуга народу” Дмитро Гурін запропонував звільнити 80% лікарів через їх відмову пройти вакцинацію Covishield.

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