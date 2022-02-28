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Не дав зателефонувати в РФ: у Бердянську окупанти застрелили мирного жителя

Не дав зателефонувати в РФ: у Бердянську окупанти застрелили мирного жителя

Київ • УНН

 • 174348 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Бердянську місцевого жителя застрелив російський військовий, тому що той не дав йому мобільний телефон, щоб зателефонувати додому до РФ. Про це повідомляє УНН із посиланням на Запорізьку обласну державну адмiнiстрацію.

Деталі

"Ось таким чином виконується так звана “військова операція” метою якої є “захист українців, жертв знущань та геноциду”, — написали в ОДА.

Крім того, окупанти займаються мародерством та пограбуваннями. Доказами цього є відео з камер спостереження в магазинах та на заправках, а також з камер місцевих жителів. Як зазначили, всі ролики є у відкритому доступі в соцмережах.

Нагадаємо

Бердянський район в Запорізькій області тимчасово окупований. Бердянський відділ поліції розформовано. Міська влада відмовилася від співробітництва з російськими окупантами. Частина комунальних служб працює. Міський транспорт зупинився.

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