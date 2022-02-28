Не дав зателефонувати в РФ: у Бердянську окупанти застрелили мирного жителя
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Бердянську місцевого жителя застрелив російський військовий, тому що той не дав йому мобільний телефон, щоб зателефонувати додому до РФ. Про це повідомляє УНН із посиланням на Запорізьку обласну державну адмiнiстрацію.
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"Ось таким чином виконується так звана “військова операція” метою якої є “захист українців, жертв знущань та геноциду”, — написали в ОДА.
Крім того, окупанти займаються мародерством та пограбуваннями. Доказами цього є відео з камер спостереження в магазинах та на заправках, а також з камер місцевих жителів. Як зазначили, всі ролики є у відкритому доступі в соцмережах.
Нагадаємо
Бердянський район в Запорізькій області тимчасово окупований. Бердянський відділ поліції розформовано. Міська влада відмовилася від співробітництва з російськими окупантами. Частина комунальних служб працює. Міський транспорт зупинився.