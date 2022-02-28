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15 марта, 19:03 • 73330 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 117146 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111212 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 105887 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 90908 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 90905 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 79717 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Не дал позвонить в РФ: в Бердянске оккупанты застрелили мирного жителя

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Бердянске местного жителя застрелил российский военный, потому что тот не дал ему мобильный телефон, чтобы позвонить домой в РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Запорожскую областную государственную администрацию. 

Детали

"Вот таким образом выполняется так называемая “военная операция”, целью которой является “защита украинцев, жертв издевательств и геноцида”, — написали в ОГА.

Кроме того, оккупанты занимаются мародерством и ограблениями. Доказательствами этого являются видео с камер наблюдения в магазинах и на заправках, а также с камер местных жителей. Как отметили, все ролики находятся в открытом доступе в соцсетях.

Напомним

Бердянский район в Запорожской области временно оккупирован. Бердянский отдел полиции расформирован. Городские власти отказались от сотрудничества с российскими оккупантами. Часть коммунальных служб работает. Городской транспорт остановился.

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