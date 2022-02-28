Не дал позвонить в РФ: в Бердянске оккупанты застрелили мирного жителя

Детали

"Вот таким образом выполняется так называемая “военная операция”, целью которой является “защита украинцев, жертв издевательств и геноцида”, — написали в ОГА.

Кроме того, оккупанты занимаются мародерством и ограблениями. Доказательствами этого являются видео с камер наблюдения в магазинах и на заправках, а также с камер местных жителей. Как отметили, все ролики находятся в открытом доступе в соцсетях.

Напомним

Бердянский район в Запорожской области временно оккупирован. Бердянский отдел полиции расформирован. Городские власти отказались от сотрудничества с российскими оккупантами. Часть коммунальных служб работает. Городской транспорт остановился.