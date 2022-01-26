Єрмак відреагував на скандальну статтю про "переговори з сепаратистами" перед зустріччю "нормандських" радників
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Напередодні провідне німецьке агентство повідомило, що радники лідерів "нормандського формату" в Парижі можуть говорити про дату переговорів України з "сепаратистами" про статус Донбасу. Сьогодні очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заперечив відповідне повідомлення, пише УНН.
Контекст
DW з посиланням на dpa повідомило напередодні, що політичні радники “хочуть визначити дату, коли Україна проведе переговори з сепаратистами про особливий статус Донбасу”.
Також, як зазначає dpa з посиланням на джерела, під час переговорів радників у Парижі йтиметься про “гуманітарні заходи та міркування щодо майбутнього України”.
Цитата:
“Позиція України, яку багато разів висловлювали на різних рівнях, є незмінною, вона відповідає українським інтересам. Жодних прямих переговорів із сепаратистами не було й не буде. А подібні вигадки з’являються завдяки маніпуляторам, які вже багато разів намагалися створити "зраду“ на рівному місці: на режимі припинення вогню, обміні полоненими, роботі ТКГ”, — написав сьогодні у Facebook керівник ОП, який братиме участь в переговорах.
Деталі
З його слів, у “нормандському форматі” право затверджувати будь-які документи мають лише лідери держав, а усе інше — “консультаційні моменти”.
Водночас він також заявив, що наразі конкретного порядку денного сьогоднішньої зустрічі політирадників в Парижі немає.
Єрмак стверджує, що українська делегація говоритиме про відновлення режиму повного припинення вогню, про гуманітарні питання, відкриття пропускних пунктів і про майбутню роботу “нормандського формату”.
Доповнення
Сьогодні, 26 січня, у Парижі відбудеться зустріч політичних радників лідерів країн “нормандського формату” — України, Франції, Німеччини та Росії.
За словами Президента Зеленського, Україна працює тад тим, щоб якнайшвидше відбулася зустріч чотирьох президентів.