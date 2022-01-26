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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Єрмак відреагував на скандальну статтю про "переговори з сепаратистами" перед зустріччю "нормандських" радників

Єрмак відреагував на скандальну статтю про "переговори з сепаратистами" перед зустріччю "нормандських" радників

Київ • УНН

 • 29052 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Напередодні провідне німецьке агентство повідомило, що радники лідерів "нормандського формату" в Парижі можуть говорити про дату переговорів України з "сепаратистами" про статус Донбасу. Сьогодні очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заперечив відповідне повідомлення, пише УНН.

Контекст

DW з посиланням на dpa повідомило напередодні, що політичні радники “хочуть визначити дату, коли Україна проведе переговори з сепаратистами про особливий статус Донбасу”.

Також, як зазначає dpa з посиланням на джерела, під час переговорів радників у Парижі йтиметься про “гуманітарні заходи та міркування щодо майбутнього України”.

Цитата:

“Позиція України, яку багато разів висловлювали на різних рівнях, є незмінною, вона відповідає українським інтересам. Жодних прямих переговорів із сепаратистами не було й не буде. А подібні вигадки з’являються завдяки маніпуляторам, які вже багато разів намагалися створити "зраду“ на рівному місці: на режимі припинення вогню, обміні полоненими, роботі ТКГ”, — написав сьогодні у Facebook керівник ОП, який братиме участь в переговорах.

Деталі

З його слів, у “нормандському форматі” право затверджувати будь-які документи мають лише лідери держав, а усе інше — “консультаційні моменти”.

Водночас він також заявив, що наразі конкретного порядку денного сьогоднішньої зустрічі політирадників в Парижі немає.

Єрмак стверджує, що українська делегація говоритиме про відновлення режиму повного припинення вогню, про гуманітарні питання, відкриття пропускних пунктів і про майбутню роботу “нормандського формату”.

Доповнення

Сьогодні, 26 січня, у Парижі відбудеться зустріч політичних радників лідерів країн “нормандського формату” — України, Франції, Німеччини та Росії.

За словами Президента Зеленського, Україна працює тад тим, щоб якнайшвидше відбулася зустріч чотирьох президентів.

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