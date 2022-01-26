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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Сьогодні відбудеться зустріч радників "нормандської четвірки"

Сьогодні відбудеться зустріч радників "нормандської четвірки"

Київ • УНН

 • 32596 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Сьогодні у Парижі відбудеться зустріч політичних радників лідерів країн "Нормандського формату" — України, Франції, Німеччини та Росії. Про це у відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

“Завтра (26 січня — ред.) відбудеться зустріч радників „нормандського формату“. Ми працюємо, щоби якнайшвидше відбулася зустріч чотирьох президентів, для майбутнього настання миру в Україні”, — заявив Зеленський.

Він додав, що "рожевих окулярів немає, дитячих ілюзій немає, все непросто, але є надія".

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових знаходяться на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

 

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