Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

НБУ зобов’яже банки створити фінансовий запас на випадок кризи

Київ • УНН

 • 46 перегляди

З 2027 року банки зобов'язані сформувати буфери капіталу до 2,5% для стабільності. Реформа наблизить фінансову систему України до стандартів ЄС.

НБУ зобов’яже банки створити фінансовий запас на випадок кризи

Національний банк України відновив вимогу для банків формувати так звані буфери капіталу – додатковий фінансовий запас, який допоможе банкам працювати стабільніше у разі економічних криз. Нові правила почнуть діяти з 1 січня 2027 року. Про це повідомляє НБУ, передає УНН.

Деталі

Йдеться про резерв коштів, який банки повинні накопичувати, щоб мати запас міцності у складні періоди. Такий запас дозволяє фінансовим установам продовжувати кредитування навіть під час економічних потрясінь.

Згідно з рішенням регулятора, усі банки повинні створити буфер консервації капіталу у розмірі 2,5% від своїх активів. Для найбільших банків, які мають важливе значення для фінансової системи, додатково діятиме буфер системної важливості – від 1% до 2%.

У Нацбанку пояснили, що раніше в Україні не використовували такі буфери. Замість цього діяли підвищені вимоги до мінімального рівня капіталу банків. Тепер ці правила змінюються, щоб наблизити українську банківську систему до стандартів Європейського Союзу.

Відповідно до нових правил, з 2027 року мінімальні вимоги до капіталу банків становитимуть:

  • 8% – для загального регулятивного капіталу;
    • 6% – для капіталу першого рівня;
      • 4,5% – для основного капіталу першого рівня.

        У НБУ наголошують, що банки матимуть достатньо часу, щоб підготуватися до цих змін. Перехідний період до 2027 року дозволить фінансовим установам адаптуватися без негативного впливу на кредитування економіки.

        Нові правила затверджені постановою правління Національного банку від 4 березня 2026 року і набудуть чинності наприкінці 2026 року.

        НБУ готовий підкріпити банки готівковою валютою - ситуація на ринку стабільна07.03.26, 15:56 • 4062 перегляди

        Андрій Тимощенков

        Економіка