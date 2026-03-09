НБУ обяжет банки создать финансовый запас на случай кризиса

Национальный банк Украины возобновил требование для банков формировать так называемые буферы капитала – дополнительный финансовый запас, который поможет банкам работать стабильнее в случае экономических кризисов. Новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года. Об этом сообщает НБУ, передает УНН.

Детали

Речь идет о резерве средств, который банки должны накапливать, чтобы иметь запас прочности в сложные периоды. Такой запас позволяет финансовым учреждениям продолжать кредитование даже во время экономических потрясений.

Согласно решению регулятора, все банки должны создать буфер консервации капитала в размере 2,5% от своих активов. Для крупнейших банков, имеющих важное значение для финансовой системы, дополнительно будет действовать буфер системной важности – от 1% до 2%.

В Нацбанке пояснили, что ранее в Украине не использовали такие буферы. Вместо этого действовали повышенные требования к минимальному уровню капитала банков. Теперь эти правила меняются, чтобы приблизить украинскую банковскую систему к стандартам Европейского Союза.

В соответствии с новыми правилами, с 2027 года минимальные требования к капиталу банков составят:

8% – для общего регулятивного капитала;

6% – для капитала первого уровня;

4,5% – для основного капитала первого уровня.

В НБУ отмечают, что банки будут иметь достаточно времени, чтобы подготовиться к этим изменениям. Переходный период до 2027 года позволит финансовым учреждениям адаптироваться без негативного влияния на кредитование экономики.

Новые правила утверждены постановлением правления Национального банка от 4 марта 2026 года и вступят в силу в конце 2026 года.

