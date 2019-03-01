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НБУ змінить критерії системної важливості банків

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Національний банк впродовж березня-квітня завершить оновлення методології оцінки системної важливості банків на 2020 рік. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.

“Національний банк впродовж березня-квітня завершить оновлення методології оцінки системної важливості банків. Оновлені критерії, а також затверджений відповідно до них перелік системно важливих банків на 2020 рік буде оприлюднено на сайті Національного банку до 1 червня 2019 року”, — йдеться у повідомленні.

У регуляторі додали, що відповідне рішення пов’язане з необхідністю врахування міжнародної практики у визначенні критеріїв системної важливості, зокрема рекомендацій Європейського наглядового органу (EBA — European Banking Authority). Нові підходи мають точніше відображати значимість банків для ринку.

“Перенесення термінів для визначення системно важливих банків закріплене постановою Правління Національного банку України № 46 „Про внесення зміни до Положення про порядок визначення системно важливих банків“, яка затверджена і набуває чинності 28 лютого 2019 року”, — додали у відомстві.

Нагадаємо, Національний банк України визнав ПриватБанк, Укрексімбанк та Ощадбанк системно важливими банками на 2018 рік, цей перелік залишається незмінним з 2016 року.

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