НБУ изменит критерии системной важности банков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Национальный банк в течение марта-апреля завершит обновление методологии оценки системной важности банков на 2020 год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Национальный банк в течение марта-апреля завершит обновление методологии оценки системной важности банков. Обновленные критерии, а также утвержден в соответствии с ними перечень системно важных банков на 2020 год будут обнародованы на сайте Национального банка к 1 июня 2019 года", - говорится в сообщении.
В регуляторе добавили, что соответствующее решение связано с необходимостью учета международной практики в определении критериев системной важности, в частности рекомендаций Европейского надзорного органа (EBA - European Banking Authority). Новые подходы имеют точнее отражать значимость банков для рынка.
"Перенос сроков для определения системно важных банков закреплено постановлением Правления Национального банка Украины № 46" О внесении изменения в Положение о порядке определения системно важных банков", утвержденной и вступает в силу 28 февраля 2019", - добавили в ведомстве.
Напомним, Национальный банк Украины признал ПриватБанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк системно важными банками на 2018 , этот перечень остается неизменным с 2016 года.