НБУ збільшив граничну суму валютних операцій
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Гранична сума операцій для спрощеного валютного нагляду в Україні відсьогодні збільшена до 400 тис. грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національного банку України.
"Гранична сума валютних операцій, для яких встановлено спрощені вимоги щодо валютного нагляду, підвищена зі 150 тис. грн до 400 тис. грн (в еквіваленті)", - вказали у НБУ, додавши, що це зроблено у відповідності з новим законодавством.
У НБУ переконані, що це сприятиме зниженню адміністративного навантаження як на банки, так і на бізнес.
"Значну кількість операцій українських підприємств на невеликі суми буде виведено з-під додаткового контролю підрозділами валютного нагляду банків", - пояснили у регуляторі.
Окрім цього, за даними Нацбанку, врегульовано низку питань щодо проведення окремих операцій нерезидентами на території України. Зокрема, завдяки цим змінам фізичні особи-нерезиденти зможуть використовувати власні поточні рахунки в українських банках для проведення розрахунків за договорами страхування життя, операціями з продажу корпоративних прав та нерухомості.
Зазначені зміни набирають чинності 28 квітня.
Нагадаємо, планові обсяги інтервенцій з купівлі НБУ валюти на міжбанку для нарощування міжнародних резервів були зменшені з 50 до 20 млн дол. США на день.