НБУ увеличил предельную сумму валютных операций
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Предельная сумма операций для упрощенного валютного надзора в Украине с сегодняшнего дня увеличена до 400 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.
"Предельная сумма валютных операций, для которых установлены упрощенные требования к валютному надзору, повышена со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн (в эквиваленте)", - указали в НБУ, добавив, что это сделано в соответствии с новым законодательством.
В НБУ уверены, что это будет способствовать снижению административной нагрузки как на банки, так и на бизнес.
"Значительное количество операций украинских предприятий на небольшие суммы будет выведено из-под дополнительного контроля подразделениями валютного надзора банков", - пояснили в регуляторе.
Кроме этого, по данным Нацбанка, урегулирован ряд вопросов относительно проведения отдельных операций нерезидентами на территории Украины. В частности, благодаря этим изменениям физические лица-нерезиденты смогут использовать собственные текущие счета в украинских банках для проведения расчетов по договорам страхования жизни, операциям по продаже корпоративных прав и недвижимости.
Указанные изменения вступают в силу 28 апреля.
Напомним, плановые объемы интервенций с покупки НБУ валюты на межбанке для наращивания международных резервов были уменьшены с 50 до 20 млн долл. США в день.