НБУ відмовився від плану купувати до 50 млн дол. на день
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Планові обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку були зменшені з 50 до 20 млн дол. США на день. Про це інформцє пресслужба Національного банку України, передає УНН.
“До кінця третього кварталу 2020 року Національний банк має намір купувати на міжбанківському валютному ринку за сприятливої ситуації до 20 млн дол. США на день для нарощування міжнародних резервів. Попередній індикатор, що діяв з кінця 2019 року, становив 50 млн дол. США на день”, — повідомили в НБУ.
Зазначається, що перегляд кількісного індикатора пов’язаний зі зменшенням обсягу клієнтських операцій на міжбанківському валютному ринку України внаслідок негативного впливу пандемії коронавірусу на світову торгівлю та інвестиційну активність.
Утім, загальний обсяг продажу валюти підприємствами-експортерами залишається достатнім для задоволення попиту як з боку бізнесу, так і громадян, додали у Нацбанку.
Як зазначили в НБУ, індикативний обсяг купівлі валюти в 20 млн дол. США не є перешкодою для ринкового курсоутворення, адже становить менше 5% від середньоденного обсягу операцій на міжбанківському валютному ринку.
Водночас за необхідності Нацбанк, як вказано, також буде проводити інтервенції з продажу валюти в ті дні, коли попит на валюту перевищуватиме пропозицію.
Як повідомляв УНН, Національний банк витратив понад 2 млрд доларів із золотовалютних резервів для утримання гривні від різкої девальвації.