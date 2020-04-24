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НБУ отказался от плана покупать до 50 млн долл. в день

НБУ отказался от плана покупать до 50 млн долл. в день

Киев  •  УНН

 • 21710 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке были уменьшены с 50 до 20 млн долл. США в день. Об этом информце пресс-служба Национального банка Украины, передает УНН.

"До конца третьего квартала 2020 года Национальный банк намерен покупать на межбанковском валютном рынке при благоприятной ситуации до 20 млн долл. США в день для наращивания международных резервов. Предыдущий индикатор, действовавший с конца 2019 года, составлял 50 млн долл. США в день", - сообщили в НБУ.

Отмечается, что пересмотр количественного индикатора связан с уменьшением объема клиентских операций на межбанковском валютном рынке Украины вследствие негативного влияния пандемии коронавируса на торговлю и инвестиционную активность.
Впрочем, общий объем продажи валюты предприятиями-экспортерами остается достаточным для удовлетворения спроса как со стороны бизнеса, так и граждан, добавили в Нацбанке.

Как отметили в НБУ, индикативный объем покупки валюты до 20 млн долл. США не является препятствием для рыночного курсообразования, ведь составляет менее 5% от среднедневного объема операций на межбанковском валютном рынке.

В то же время при необходимости Нацбанк, как указано, также будет проводить интервенции по продаже валюты в те дни, когда спрос на валюту будет превышать предложение.

Как сообщал УНН, Национальный банк потратил более 2 млрд долларов из золотовалютных резервов для удержания гривни от резкой девальвации.

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