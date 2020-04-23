Для утримання гривні Нацбанк витратив понад 2 млрд доларів

“Національний банк брав активну участь у валютному ринку під час пікових саме кризових ситуацій. Після 10 березня ми продавали з резервів значні суми, іноді ми продавали по 300 млн доларів в день. В цілому, під час значних коливань Нацбанк продав понад 2 млрд доларів”, — зазначив Чурій.

Він додав, що якщо дивитись з початку року, нетто інтервенції складають — 800 млн доларів, і після того, як криза спала, зник ажіотаж — “з початку цього місяця Нацбанк встиг викупити у свої резерви близько 600 млн доларів”.

Як раніше повідомляв УНН, НБУ прогнозує, що до кінця 2020 року обсяг міжнародних золотовалютних резервів становитиме 27 мільярдів доларів.