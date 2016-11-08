НБУ запропонував лібералізувати інкасацію коштів в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Національний банк України пропонує лібералізувати порядок здійснення інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, передає УНН з посиланням на прес-службу регулятора.
"Національний банк України пропонує обговорити проект постанови “Про затвердження Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні”, - йдеться у повідомленні.
У регуляторі зазначили, що підготовка проект постанови зумовлена необхідністю створення нового сучасного структурованого та ліберального нормативно-правового акта з питань організації інкасації коштів та перевезення цінностей, вимоги якого однаково поширюються на банки та юридичних осіб, що мають право на надання банкам послуг з інкасації.
Зокрема передбачається встановити єдині вимоги та єдиний порядок для здійснення діяльності підрозділів інкасації банків і юридичних осіб, які мають право на надання банкам послуг з інкасації, дозволити банкам використовувати не тільки власний оперативний автотранспорт, а й орендований (із терміном оренди не менше одного року) або придбаний у фінансовий лізинг, як це пропонується встановити для юридичних осіб.
Також пропонується уточнити вимоги щодо наявності бездоганної ділової репутації керівників підрозділу інкасації і урегулювати окремі питання, пов’язані зі зміною організаційної структури та подальшої трансформації Національного банку, а також удосконалити організацію інкасації коштів та перевезення валютних цінностей.