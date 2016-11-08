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15 марта, 19:03 • 112710 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 159519 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133633 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126455 просмотра

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15 марта, 12:52 • 110444 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104285 просмотра

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15 марта, 10:46 • 100632 просмотра

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НБУ предложил либерализовать инкассацию средств в Украине

НБУ предложил либерализовать инкассацию средств в Украине

Киев • УНН

 • 22485 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Национальный банк Украины предлагает либерализовать порядок осуществления инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Национальный банк Украины предлагает обсудить проект постановления "Об утверждении Инструкции по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине", - говорится в сообщении.

В регуляторе отметили, что подготовка проект постановления обусловлена ​​необходимостью создания нового современного структурированного и либерального нормативно-правового акта по вопросам организации инкассации средств и перевозки ценностей, требования которого одинаково распространяются на банки и юридических лиц, имеющих право на предоставление банкам услуг по инкассации.

В частности предполагается установить единые требования и единый порядок для осуществления деятельности подразделений инкассации банков и юридических лиц, имеющих право на предоставление банкам услуг по инкассации, позволить банкам использовать не только собственный оперативный автотранспорт, но и арендованный (со сроком аренды не менее одного года) или приобретенный в финансовый лизинг, как это предлагается установить для юридических лиц.

Также предлагается уточнить требования о наличии безупречной деловой репутации руководителей подразделения инкассации и урегулировать отдельные вопросы, связанные с изменением организационной структуры и дальнейшей трансформации Национального банка, а также усовершенствовать организацию инкассации средств и перевозки валютных ценностей.

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