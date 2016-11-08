НБУ предложил либерализовать инкассацию средств в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Национальный банк Украины предлагает либерализовать порядок осуществления инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"Национальный банк Украины предлагает обсудить проект постановления "Об утверждении Инструкции по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине", - говорится в сообщении.
В регуляторе отметили, что подготовка проект постановления обусловлена необходимостью создания нового современного структурированного и либерального нормативно-правового акта по вопросам организации инкассации средств и перевозки ценностей, требования которого одинаково распространяются на банки и юридических лиц, имеющих право на предоставление банкам услуг по инкассации.
В частности предполагается установить единые требования и единый порядок для осуществления деятельности подразделений инкассации банков и юридических лиц, имеющих право на предоставление банкам услуг по инкассации, позволить банкам использовать не только собственный оперативный автотранспорт, но и арендованный (со сроком аренды не менее одного года) или приобретенный в финансовый лизинг, как это предлагается установить для юридических лиц.
Также предлагается уточнить требования о наличии безупречной деловой репутации руководителей подразделения инкассации и урегулировать отдельные вопросы, связанные с изменением организационной структуры и дальнейшей трансформации Национального банка, а также усовершенствовать организацию инкассации средств и перевозки валютных ценностей.