НБУ вводить заборону для українців на поповнення депозитів у російських рублях
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Національний банк України (НБУ) заборонив українцям тримати депозити в російських рублях. Зокрема, українським банкам заборонено приймати російські рублі для поповнення депозитів. Це передбачено постановою НБУ №103 від 8 жовтня, що набуває чинності з 21 листопада 2021 року, передає УНН.
Деталі
Документом, зокрема, внесено зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні.
Йдеться про заборону для банків приймати готівкову валюту країни-окупанта для поповнення депозитних рахунків.
Цитата
"Банку заборонено здійснювати касові операції з приймання готівки іноземної валюти держави-окупанта для зарахування на вкладні (депозитні - ред.) рахунки фізичних осіб на період дії закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", – зазначається в документі.
Додамо
На початок вересня цього року на рахунках у російських рублях, які відкриті в українських банках, фізособи тримали еквівалент 321 млн грн. На депозитних рахунках — лише 3 млн грн.
На кінець 2013 року загальна сума залишків у російських рублях досягала 889 млн грн, з яких 733 млн грн були на депозитах.