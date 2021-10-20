НБУ вводить заборону для українців на поповнення депозитів у російських рублях

Деталі

Документом, зокрема, внесено зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні.

Йдеться про заборону для банків приймати готівкову валюту країни-окупанта для поповнення депозитних рахунків.

Цитата

"Банку заборонено здійснювати касові операції з приймання готівки іноземної валюти держави-окупанта для зарахування на вкладні (депозитні - ред.) рахунки фізичних осіб на період дії закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", – зазначається в документі.

Додамо

На початок вересня цього року на рахунках у російських рублях, які відкриті в українських банках, фізособи тримали еквівалент 321 млн грн. На депозитних рахунках — лише 3 млн грн.

На кінець 2013 року загальна сума залишків у російських рублях досягала 889 млн грн, з яких 733 млн грн були на депозитах.