НБУ вводить заборону для українців на поповнення депозитів у російських рублях

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 17614 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 80518 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 128442 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 112941 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 120948 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 88733 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 76464 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 168540 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87507 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 265327 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4.9м/с
89%
Популярнi новини

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 41777 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 40229 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 47563 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 12341 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 28783 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 133783 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 168518 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 265313 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 435107 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 422807 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 28395 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 34117 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 34743 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 35930 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 85664 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

НБУ вводить заборону для українців на поповнення депозитів у російських рублях

Київ • УНН

 • 26633 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Національний банк України (НБУ) заборонив українцям тримати депозити в російських рублях. Зокрема, українським банкам заборонено приймати російські рублі для поповнення депозитів. Це передбачено постановою НБУ №103 від 8 жовтня, що набуває чинності з 21 листопада 2021 року, передає УНН.

НБУ вводить заборону для українців на поповнення депозитів у російських рублях

Деталі

Документом, зокрема, внесено зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні.

Йдеться про заборону для банків приймати готівкову валюту країни-окупанта для поповнення депозитних рахунків.

Цитата

"Банку заборонено здійснювати касові операції з приймання готівки іноземної валюти держави-окупанта для зарахування на вкладні (депозитні - ред.) рахунки фізичних осіб на період дії закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", – зазначається в документі.

Додамо

На початок вересня цього року на рахунках у російських рублях, які відкриті в українських банках, фізособи тримали еквівалент 321 млн грн. На депозитних рахунках — лише 3 млн грн.

На кінець 2013 року загальна сума залишків у російських рублях досягала 889 млн грн, з яких 733 млн грн були на депозитах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка
Brent
$65.17
Bitcoin
$82,148.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,616.31