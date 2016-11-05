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НБУ: всі метали окрім платини подешевшали

НБУ: всі метали окрім платини подешевшали

Київ • УНН

 • 11171 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Національний банк України встановив офіційний курс банківських металів на 5 листопада. Всі метали окрім платини подешевшали, передає УНН з посиланням на офіційний сайт НБУ.

Національний банк України встановив такі курси банківських металів за 10 тройських унцій:

Золото — 33 292,5280 грн;

Срiбло — 468,0440 грн;

Платина — 25 218,1240 грн;Палладiй — 16 036,2720 грн.

Офіційний курс НБУ за один грам банківських металів на 5 листопада становить:

Золото — 1 070,3795 грн;

Срібло — 15,0480 грн;

Платина — 810,7814грн;

Палладiй — 515,5781 грн.

Як повідомляв УНН, Національний банк України встановив офіційний курс банківських металів на 4 листопада. Платина і паладій подорожчали, золото і срібло подешевшали.

 

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