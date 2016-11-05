НБУ: всі метали окрім платини подешевшали
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Національний банк України встановив офіційний курс банківських металів на 5 листопада. Всі метали окрім платини подешевшали, передає УНН з посиланням на офіційний сайт НБУ.
Національний банк України встановив такі курси банківських металів за 10 тройських унцій:
Золото — 33 292,5280 грн;
Срiбло — 468,0440 грн;
Платина — 25 218,1240 грн;Палладiй — 16 036,2720 грн.
Офіційний курс НБУ за один грам банківських металів на 5 листопада становить:
Золото — 1 070,3795 грн;
Срібло — 15,0480 грн;
Платина — 810,7814грн;
Палладiй — 515,5781 грн.
Як повідомляв УНН, Національний банк України встановив офіційний курс банківських металів на 4 листопада. Платина і паладій подорожчали, золото і срібло подешевшали.