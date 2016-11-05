НБУ: все металлы кроме платины подешевели
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Национальный банк Украины установил официальный курс банковских металлов на 5 ноября. Все металлы кроме платины подешевели, передает УНН со ссылкой на официальный сайт НБУ.
Национальный банк Украины установил следующие курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 33 292,5280 грн;
Серебро - 468,0440 грн;
Платина - 25 218,1240 грн;
Палладий - 16 036,2720 грн.
Официальный курс НБУ за один грамм банковских металлов на 5 ноября составляет:
Золото - 1 070,3795 грн;
Серебро - 15,0480 грн;
Платина - 810,7814грн;
Палладiй - 515,5781 грн.
Как сообщал УНН, Национальный банк Украины установил официальный курс банковских металлов на 4 ноября. Платина и палладий подорожали, золото и серебро подешевели .