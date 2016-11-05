НБУ: все металлы кроме платины подешевели

Национальный банк Украины установил следующие курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 33 292,5280 грн;

Серебро - 468,0440 грн;

Платина - 25 218,1240 грн;

Палладий - 16 036,2720 грн.

Официальный курс НБУ за один грамм банковских металлов на 5 ноября составляет:

Золото - 1 070,3795 грн;

Серебро - 15,0480 грн;

Платина - 810,7814грн;

Палладiй - 515,5781 грн.

Как сообщал УНН, Национальный банк Украины установил официальный курс банковских металлов на 4 ноября. Платина и палладий подорожали, золото и серебро подешевели .