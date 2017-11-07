НБУ випустить пам'ятну монету з Кримом

Як зазначається, монета матиме номінал 5 гривень і буде зроблена з нейзильберу. Її збираються ввести в обіг 17 листопада 2017 року.

"Присвячена важливій події в історії кримськотатарського народу - національному з'їзду, першому Курултаю, який відбувся у листопаді 1917 року. Результатом роботи Курултаю було прийняття Конституції Кримської Народної Республіки, в якій визнавалася рівноправність усіх мешканців Криму незалежно від їх національності, закріплювалася рівноправність жінок, проголошувались основоположні демократичні свободи. Курултай затвердив національний прапор блакитного кольору, національний герб у вигляді золотої тамги кримських ханів та національний гімн", - повідомили у НБУ.

На аверсі монети розміщено малий Державний Герб України, синє зображення карти півострова Крим, на тлі якого жовтими буквами українською та кримськотатарською мовами написано слова з гімну кримськотатарського народу та жовту тамгу - герб кримських татар.

На реверсі монети на тлі будівель мечеті зображено делегатів кримськотатарського національного з'їзду.

Нагадаємо, 12 жовтня у Росії презентували дві нові банкноти номіналом у 200 і 2000 рублів, на одній з них зобразили архітектурні пам'ятки окупованого Криму.

Згодом НБУ заборонив банкам операції з російськими купюрами із зображенням Криму.