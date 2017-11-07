НБУ выпустит памятную монету с Крымом

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 50639 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 117734 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103616 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106376 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105318 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 94804 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104279 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102198 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 143394 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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Актуальное
НБУ выпустит памятную монету с Крымом

НБУ выпустит памятную монету с Крымом

Киев  •  УНН

 • 13741 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Национальный банк Украины в ноябре собирается ввести в обращение памятную монету "100-летие первого Курултая крымскотатарского народа", на котором изображена карта полуострова Крым. Об этом сообщается на сайте НБУ, передает УНН.

Как отмечается, монета будет иметь номинал 5 гривен и будет сделана из нейзильбера. Ее собираются ввести в обращение 17 ноября 2017 года.

"Посвященная важному событию в истории крымскотатарского народа - национальному съезду, первому Курултаю, который состоялся в ноябре 1917 года. Результатом работы Курултая было принятие Конституции Крымской Народной Республики, в которой признавалось равноправие всех жителей Крыма независимо от их национальности, закреплялось равноправие женщин, провозглашались основополагающие демократические свободы. Курултай утвердил национальный флаг голубого цвета, национальный герб в виде золотой тамги крымских ханов и национальный гимн", - сообщили в НБУ.

На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины, синее изображение карты полуострова Крым, на фоне которого желтыми буквами на украинском и крымскотатарском языках написаны слова из гимна крымскотатарского народа и желтая тамга - герб крымских татар.

На реверсе монеты на фоне зданий мечети изображены делегаты крымскотатарского национального съезда.

Напомним, 12 октября в России презентовали две новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей, на одной из них изобразили архитектурные памятники оккупированного Крыма.

Впоследствии НБУ запретил банкам операции с российскими купюрами с изображением Крыма.

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