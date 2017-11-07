НБУ выпустит памятную монету с Крымом

Как отмечается, монета будет иметь номинал 5 гривен и будет сделана из нейзильбера. Ее собираются ввести в обращение 17 ноября 2017 года.

"Посвященная важному событию в истории крымскотатарского народа - национальному съезду, первому Курултаю, который состоялся в ноябре 1917 года. Результатом работы Курултая было принятие Конституции Крымской Народной Республики, в которой признавалось равноправие всех жителей Крыма независимо от их национальности, закреплялось равноправие женщин, провозглашались основополагающие демократические свободы. Курултай утвердил национальный флаг голубого цвета, национальный герб в виде золотой тамги крымских ханов и национальный гимн", - сообщили в НБУ.

На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины, синее изображение карты полуострова Крым, на фоне которого желтыми буквами на украинском и крымскотатарском языках написаны слова из гимна крымскотатарского народа и желтая тамга - герб крымских татар.

На реверсе монеты на фоне зданий мечети изображены делегаты крымскотатарского национального съезда.

Напомним, 12 октября в России презентовали две новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей, на одной из них изобразили архитектурные памятники оккупированного Крыма.

Впоследствии НБУ запретил банкам операции с российскими купюрами с изображением Крыма.