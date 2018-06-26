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НБУ: в обігу перебуває вже близько 7 млн монет номіналом 1 і 2 гривні

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. В Україні на сьогодні перебуває в обігу близько 7 млн штук монет номіналом 1 і 2 гривні. Про це сьогодні сказав під час брифінгу директор Департаменту грошового обігу Національного банку України Віктор Зайвенко, передає УНН.

"Ми нещодавно ввели в обіг монети номіналом 1 і 2 гривні. Ще в обігу їх перебуває незначна кількість. Насамперед тому, що ми вводимо монети на заміну банкнот… До сьогодні ми ввели в обіг десь 7 млн монет 1 і 2 гривні", - сказав він.

Зайвенко також розповів, що у цьому році буде виготовлено 145 млн штук монет, і вони поступово будуть вводитися в обіг.

Нагадаємо, у НБУ розповіли про перспективу запровадження в Україні пластикових грошей.

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