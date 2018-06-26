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НБУ: в обращении находится уже около 7 млн ​​монет номиналом 1 и 2 гривны

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июня. УНН. В Украине на сегодняшний день находится в обращении около 7 млн ​​штук монет номиналом 1 и 2 гривны. Об этом сказал на брифинге директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко, передает УНН.

"Мы недавно ввели в обращение монеты номиналом 1 и 2 гривны. Еще в обращении их находится незначительное количество. Прежде всего потому, что мы вводим монеты на замену банкнот... На данный момент мы ввели в оборот где-то 7 млн ​​монет 1 и 2 гривны", - сказал он.

Зайвенко также рассказал, что в этом году будет изготовлено 145 млн штук монет, и они постепенно будут вводиться в оборот.

Напомним, в НБУ рассказали о перспективе введения в Украине пластиковых денег.

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