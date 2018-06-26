НБУ: в обращении находится уже около 7 млн монет номиналом 1 и 2 гривны
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. В Украине на сегодняшний день находится в обращении около 7 млн штук монет номиналом 1 и 2 гривны. Об этом сказал на брифинге директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко, передает УНН.
"Мы недавно ввели в обращение монеты номиналом 1 и 2 гривны. Еще в обращении их находится незначительное количество. Прежде всего потому, что мы вводим монеты на замену банкнот... На данный момент мы ввели в оборот где-то 7 млн монет 1 и 2 гривны", - сказал он.
Зайвенко также рассказал, что в этом году будет изготовлено 145 млн штук монет, и они постепенно будут вводиться в оборот.
Напомним, в НБУ рассказали о перспективе введения в Украине пластиковых денег.