НБУ сьогодні проведе аукціон з продажу 100 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Національний банк України проведе сьогодні аукціон з продажу 100 млн доларів США для запобігання надмірним коливанням курсу гривні. Про це йдеться у коментарі директора департаменту відкритих ринків НБУ Сергія Пономаренка, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацбанку.
Сьогодні, 28 грудня, на міжбанківському валютному ринку продовжує спостерігатися тимчасовий надлишковий попит на іноземну валюту, який сформувався під дією ситуативних факторів.
Повідомляється, що пропозиція валюти, яка вчора була обмежена у зв’язку з різдвяними вихідними у США та Європі, сьогодні частково відновилася. Але її недостатньо, оскільки бюджетне відшкодування ПДВ, яке компанії-експортери отримали минулого та поточного тижня, стримує їх потреби у гривневій ліквідності, а отже, і продаж їх валютної виручки.
Водночас, як йдеться в коментарі, в останні дні року значно посилився попит зі сторони учасників ринку, викликаний необхідністю компаній робити платежі за кредитами в іноземній валюті наприкінці року.
У НБУ зазначили, що коли на валютному ринку домінують тимчасові фактори, Нацбанк готовий виходити на ринок з валютними інтервенціями для згладжування надмірних коливань. За даними НБУ, обсяг міжнародних резервів сьогодні становить близько 15,7 млрд дол. США. Зазначається, що цього достатньо і для продажу валюти під час інтервенцій, і для виконання зобов’язань уряду та НБУ.
“Так, вчора, 27 грудня 2016 року, Національний банк під час аукціону з продажу іноземної валюти задовольнив заявки учасників на суму 46,8 млн дол. США, щоб запобігти надмірним коливанням обмінного курсу гривні.
Сьогодні, 28 грудня, з цією ж метою Національний банк також оголосив про проведення аукціону з продажу іноземної валюти. Обсяг аукціону — до 100 млн дол. США”, — сказано у коментарі.