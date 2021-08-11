НБУ розробляє рекомендації з посилення безпеки онлайн-банкінгу

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Національний банк розробляє методичні рекомендації з посилення безпеки операцій в онлайн-банкінгу, онлайн-операцій з використанням карток, мобільних застосунків та чатботів у месенджерах. Про це під час брифінгу заявив заступник голови Національного банку Олексій Шабан, передає УНН.

Цитата

“Для того щоб громадяни були впевнені в тому, що їх банк доволі захищений від шахрайських атак, ми розробляємо і скоро опублікуємо методичні рекомендації для банків з безпеки та моніторингу операцій, в тому числі з використанням платіжних карток, побудови мобільних застосунків, інтернет-банкінгу та чатботів”, — розповів Шабан.

Деталі

Рекомендації будуть базуватися на принципах побудови та організації кібербезпеки. Зокрема, вони міститимуть вимоги до мобільних застосунків, механізми запобігання використання втрачених даних, заходи з відновлення доступу до застосунку (аккаунта), вимоги до процедури зміни фінансового номера та вимоги до захисту операцій з платіжними картками.

Шабан додав, що інформація, вказана на платіжних картках, досить часто використовується зловмисниками в шахрайських схемах.

Доповнення

Карантинні обмеження сприяли росту безготівкових розрахунків громадян, чим скористалися шахраї: кількість шахрайств з банківськими картками в 2020 році зросла. Як повідомили у НБУ, кількість таких випадків минулого року збільшилася, якщо порівнювати з 2019 роком — до 101 тис. випадків проти 72 тис. випадків.

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