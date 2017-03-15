НБУ продвигает собственную платежную систему "Простір" - СМИ

На сьогодні "Простору" належить близько 1% ринку платіжних систем України. Решта 99% - в руках світових лідерів - компаній Visa і MasterCard. У планах Нацбанку - довести частку ринку "Простору" до 30%.

Зокрема, в 2016 році було прийнято постанову уряду, що встановлює монополію держбанків на соціальні виплати та зарплати бюджетникам. Комерційні банки отримували право на такі виплати за умови емісії не менше 10% карт "Простору" від загальної кількості випущених карт. В результаті ухвала була скасована з причин невідповідності ринковим принципам.

У березні 2016 року "Ощадбанк", згідно з іншим постановою уряду, отримав монополію на виплату пенсій та всіх соціальних платежів внутрішньо переміщеним особам. Для цих виплат передбачена емісія платіжних карт, і хоч в документі не вказується прямо, якою платіжною системою банк зобов'язаний віддати перевагу, навіть негласного розпорядження НБУ було б достатньо, щоб керівництво "Ощадбанку" "добровільно" вибрало саме "Простір".

У листопаді 2016 року в Верховній Раді був зареєстрований проект закону № 5361, згідно з яким Державне казначейство України має отримати право емітувати картки національної платіжної системи - тобто "Простору" - і нараховувати на них все виплати в рамках бюджетної сфери.

Тим часом, як зазначається в статті, до "Простору" підключено всього 16 банків, а можливості цієї системи вкрай обмежені. Зокрема, картами цій системі не можна розплачуватися за кордоном і на більшості сайтів в Україні. Також їх не приймають більшість роздрібних торгових мереж, мереж автозаправок і т.д. Карти "Простору", всупереч заявленій на сайті системі інформації, не мають безконтактної технології.

При цьому інформація про те, у скільки обходиться розвиток і просування системи "Простір" Нацбанку, на сьогоднішній день відсутня.

Просуванням системи "Простір" до недавнього часу займався Сергій Шацький, директор Департаменту роздрібних платежів НБУ, який в лютому цього року був затриманий за звинуваченням у хабарництві. За даними Генпрокуратури, Шацький отримав хабар в розмірі 25 тис. Дол. За реєстрацію платіжної системи "Платісервіс", повідомляє автор матеріалу.