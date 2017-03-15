НБУ продвигает собственную платежную систему "Простір" - СМИ

На сегодня “Простору” принадлежит около 1% рынка платежных систем Украины. Остальные 99% — в руках мировых лидеров — компаний Visa и MasterCard. В планах Нацбанка — довести долю рынка “Простору” до 30%.

В частности, в 2016 году было принято постановление правительства, устанавливающее монополию госбанков на социальные выплаты и зарплаты бюджетникам. Коммерческие банки получали право на такие выплаты при условии эмиссии не менее 10% карт “Простору” от общего количества выпущенных карт. В итоге постановление было отменено по причинам несоответствия рыночным принципам.

В марте 2016 года “Ощадбанк”, согласно другому постановлению правительства, получил монополию на выплату пенсий и всех социальных платежей внутренне перемещенным лицам. Для этих выплат предусмотрена эмиссия платежных карт, и хоть в документе не указывается прямо, какой платежной системе банк обязан отдать предпочтение, даже негласного распоряжения НБУ было бы достаточно, чтобы руководство “Ощадбанка” “добровольно” выбрало именно “Простір”.

В ноябре 2016 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона № 5361, согласно которому Государственное казначейство Украины должно получить право эмитировать карты национальной платежной системы — то есть “Простору” — и начислять на них все выплаты в рамках бюджетной сферы.

Между тем, как отмечается в статье, к “Простору” подключено всего 16 банков, а возможности этой системы крайне ограничены. В частности, картами этой системе нельзя расплачиваться за рубежом и на большинстве сайтов в Украине. Также их не принимают большинство розничных торговых сетей, сетей автозаправок и т.д. Карты “Простору”, вопреки заявленной на сайте системе информации, не имеют бесконтактной технологии.

При этом информация о том, во сколько обходится развитие и продвижение системы “Простир” Нацбанку, на сегодняшний день отсутствует.

Продвижением системы “Простир” до недавнего времени занимался Сергей Шацкий, директор Департамента розничных платежей НБУ, который в феврале этого года был задержан по обвинению во взяточничестве. По данным Генпрокуратуры, Шацкий получил взятку в размере 25 тыс. долл. за регистрацию платежной системы “Платисервис”, сообщает автор материала.