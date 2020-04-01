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НБУ продав банкам 310 млн доларів та 42 млн євро готівкової валюти за безготівку

НБУ продав банкам 310 млн доларів та 42 млн євро готівкової валюти за безготівку

Київ • УНН

 • 25337 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Національний банк України на тлі нестачі валюти в банках та обмінниках з 19 березня щотижня проводить по декілька операцій з продажу готівкової валюти за безготівку. Про це повідомило правління Національного банку на зустрічі з членами Європейської Бізнес Асоціації та бізнесу, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби НБУ.

"Нестача доларів США в касах банків та обмінниках спричинена труднощами з авіапоставками іноземної валюти в Україну, адже Національний банк долари США не друкує – це товар, який може імпортуватися виключно з-за кордону. Однак НБУ вже забезпечив поставку з-за кордону в Україну валютної готівки в євро та доларах США і з 19 березня щотижня проводить по декілька операцій з продажу готівкової валюти за безготівку. За цей період НБУ продав банкам 310 млн доларів та 42 млн євро", - повідомили в НБУ.

Зазначається, що попит банків на готівку в євро вже повністю задоволено, однак попит на готівковий долар ще є.

"НБУ продовжить забезпечувати банки готівковою інвалютою, допоки проблема не буде вирішена. Наступна така операція з обміну банкам готівкового долара США за безготівку відбудеться цього тижня", - додали у Нацбанку.

Нагадаємо, раніше Нацбанк повідомив, що купив готівку в євро і чекає партії у доларах.

Українські Національні Новини

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