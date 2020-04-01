НБУ продав банкам 310 млн доларів та 42 млн євро готівкової валюти за безготівку

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Національний банк України на тлі нестачі валюти в банках та обмінниках з 19 березня щотижня проводить по декілька операцій з продажу готівкової валюти за безготівку. Про це повідомило правління Національного банку на зустрічі з членами Європейської Бізнес Асоціації та бізнесу, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби НБУ.