НБУ продал банкам 310 млн долларов и 42 млн евро наличной валюты за безнал

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Национальный банк Украины на фоне недостатка валюты в банках и обменниках с 19 марта еженедельно проводит по несколько операций по продаже наличной валюты за безнал. Об этом сообщило правление Национального банка на встрече с членами Европейской Бизнес Ассоциации и бизнеса, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НБУ.