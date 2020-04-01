НБУ продал банкам 310 млн долларов и 42 млн евро наличной валюты за безнал
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Национальный банк Украины на фоне недостатка валюты в банках и обменниках с 19 марта еженедельно проводит по несколько операций по продаже наличной валюты за безнал. Об этом сообщило правление Национального банка на встрече с членами Европейской Бизнес Ассоциации и бизнеса, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НБУ.
"Недостаток долларов США в кассах банков и обменниках вызван трудностями с авиапоставками иностранной валюты в Украину, ведь Национальный банк доллары США не печатает - это товар, который может импортироваться исключительно из-за рубежа. Однако НБУ уже обеспечил поставку из-за рубежа в Украину валютной наличности в евро и долларах США и с 19 марта еженедельно проводит по несколько операций по продаже наличной валюты за безнал. За этот период НБУ продал банкам 310 млн долларов и 42 млн евро", - сообщили в НБУ.
Отмечается, что спрос банков на наличные в евро уже полностью удовлетворен, однако спрос на наличный доллар еще есть.
"НБУ продолжит обеспечивать банки наличной инвалютой, пока проблема не будет решена. Следующая такая операция по обмену банкам наличного доллара США за безнал состоится на этой неделе", - добавили в Нацбанке.
Напомним, ранее Нацбанк сообщил, что купил наличные в евро и ждет партии в долларах.