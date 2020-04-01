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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71896 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 84989 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 98028 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 95264 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106289 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91749 просмотра

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5 марта, 08:58 • 103500 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131127 просмотра

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Актуальное
НБУ продал банкам 310 млн долларов и 42 млн евро наличной валюты за безнал

НБУ продал банкам 310 млн долларов и 42 млн евро наличной валюты за безнал

Киев  •  УНН

 • 25329 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Национальный банк Украины на фоне недостатка валюты в банках и обменниках с 19 марта еженедельно проводит по несколько операций по продаже наличной валюты за безнал. Об этом сообщило правление Национального банка на встрече с членами Европейской Бизнес Ассоциации и бизнеса, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НБУ.

"Недостаток долларов США в кассах банков и обменниках вызван трудностями с авиапоставками иностранной валюты в Украину, ведь Национальный банк доллары США не печатает - это товар, который может импортироваться исключительно из-за рубежа. Однако НБУ уже обеспечил поставку из-за рубежа в Украину валютной наличности в евро и долларах США и с 19 марта еженедельно проводит по несколько операций по продаже наличной валюты за безнал. За этот период НБУ продал банкам 310 млн долларов и 42 млн евро", - сообщили в НБУ.

Отмечается, что спрос банков на наличные в евро уже полностью удовлетворен, однако спрос на наличный доллар еще есть.

"НБУ продолжит обеспечивать банки наличной инвалютой, пока проблема не будет решена. Следующая такая операция по обмену банкам наличного доллара США за безнал состоится на этой неделе", - добавили в Нацбанке.

Напомним, ранее Нацбанк сообщил, что купил наличные в евро и ждет партии в долларах.

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