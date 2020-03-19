Боротьба з нестачею валюти: НБУ купив готівку в євро і чекає партії у доларах
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Представники Нацбанку України провели нараду з 50 найбільшими українськими банками та асоціаціями, на якій обговорили ситуацію з нестачею валютної готівки в Україні, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби НБУ у Facebook.
“Про нестачу валютної готівки. З дефіцитом валютної готівки через перебої в авіасполученні — боремося. НБУ вже закупив частину готівки в євро, сьогодні проведемо аукціон, щоб банки змогли обміняти безготівкову валюту на готівкову. Також домовляємося з контрагентами із США про доставку значної партії в доларах. НБУ не друкує долари та євро, тому треба почекати доставки”, — повідомили в Нацбанку.
Повідомляється, що на нараді також обговорювали роботу відділень, банкоматів та обмеження.
“Готівка у банкоматах має бути, а громадяни повинні мати доступ до фінансових послуг. Тому банкам, особливо найбільшим, треба домовитись про роботу відділень та покриття всіх регіонів. Окремо про обмеження. Національний банк проти будь-яких обмежень, чи то обмежень на видачу депозитів, чи то на надання кредитів, чи то операцій з валютою. Замість обмежень — комунікація та роз’яснення”, — підкреслили в НБУ.
Нагадаємо, Національний банк 18 березня брав участь у торгах на міжбанківському валютному ринку і продав 200 млн доларів для згладжування надмірних курсових коливань, не фіксуючи курс на певному рівні, як і передбачає режим гнучкого курсоутворення.