Борьба с нехваткой валюты: НБУ купил наличные в евро и ждет партии в долларах
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Представители Нацбанка Украины провели совещание с 50 крупнейшими украинскими банками и ассоциациями, на которой обсудили ситуацию с нехваткой валютной наличности в Украине, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НБУ в Facebook.
"Что касается недостатка валютной наличности. С дефицитом валютной наличности из-за перебоев в авиасообщении - боремся. НБУ уже закупил часть наличности в евро, сегодня проведем аукцион, чтобы банки смогли обменять безналичную валюту на наличную. Также договариваемся с контрагентами из США о доставке крупной партии в долларах. НБУ не печатает доллары и евро, поэтому надо подождать доставки", - сообщили в Нацбанке.
Сообщается, что на совещании также обсуждали работу отделений, банкоматов и ограничения.
"Деньги в банкоматах должны быть, а граждане должны иметь доступ к финансовым услугам. Поэтому банкам, особенно крупным, нужно договориться о работе отделений и покрытии всех регионов. Отдельно об ограничениях. Национальный банк против любых ограничений, будь-то ограничений на выдачу депозитов, или на предоставление кредитов, или операций с валютой. Вместо ограничений - коммуникация и разъяснения", - подчеркнули в НБУ.
Напомним, Национальный банк 18 марта участвовал в торгах на межбанковском валютном рынке и продал 200 млн долларов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, а не фиксируя курс на определенном уровне, как и предусматривает режим гибкого курсообразования.