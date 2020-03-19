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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 98442 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102906 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104980 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104033 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112516 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100623 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 105145 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106619 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131546 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130445 просмотра

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Борьба с нехваткой валюты: НБУ купил наличные в евро и ждет партии в долларах

Борьба с нехваткой валюты: НБУ купил наличные в евро и ждет партии в долларах

Киев  •  УНН

 • 12743 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Представители Нацбанка Украины провели совещание с 50 крупнейшими украинскими банками и ассоциациями, на которой обсудили ситуацию с нехваткой валютной наличности в Украине, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НБУ в Facebook.

"Что касается недостатка валютной наличности. С дефицитом валютной наличности из-за перебоев в авиасообщении - боремся. НБУ уже закупил часть наличности в евро, сегодня проведем аукцион, чтобы банки смогли обменять безналичную валюту на наличную. Также договариваемся с контрагентами из США о доставке крупной партии в долларах. НБУ не печатает доллары и евро, поэтому надо подождать доставки", - сообщили в Нацбанке.

Сообщается, что на совещании также обсуждали работу отделений, банкоматов и ограничения.

"Деньги в банкоматах должны быть, а граждане должны иметь доступ к финансовым услугам. Поэтому банкам, особенно крупным, нужно договориться о работе отделений и покрытии всех регионов. Отдельно об ограничениях. Национальный банк против любых ограничений, будь-то ограничений на выдачу депозитов, или на предоставление кредитов, или операций с валютой. Вместо ограничений - коммуникация и разъяснения", - подчеркнули в НБУ.

Напомним, Национальный банк 18 марта участвовал в торгах на межбанковском валютном рынке и продал 200 млн долларов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, а не фиксируя курс на определенном уровне, как и предусматривает режим гибкого курсообразования.

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