НБУ пояснив жваве зростання економіки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Національний банк України пояснив жваве зростання економіки у II кварталі 2019 року високими темпами зростання споживчого попиту. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднений у п'ятницю коментар регулятора.
"У II кварталі 2019 року економіка України зросла на 4,6% у річному вимірі (р/р), прискорившись з 2,5% р/р у I кварталі 2019 року. Фактичні темпи зростання економіки перевищили оцінку Національного банку, опубліковану в Інфляційному звіті за липень 2019 року. НБУ очікував, що зростання реального ВВП у ІІ кварталі становитиме 3% р/р. Основна причина жвавішого зростання економіки – вищі за прогнозовані темпи зростання споживчого попиту", - йдеться у коментарі.
Як вказано, кінцеві споживчі витрати домогосподарств зросли на 11,8% у річному вимірі проти 10,7% у річному вимірі у попередньому кварталі.
Також зазначається, що зростання інвестицій стрімко уповільнилося. Темпи збільшення валового нагромадження основного капіталу становили 7,9% р/р проти 17,4% у I кварталі.
Нагадаємо, за даними Держстату, ВВП України за рік зріс на 4,6%.