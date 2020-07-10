НБУ показав скорочення переказів заробітчан: спад у травні сягнув 21%

Зокрема, у травні цього року заробітчани переказали в Україну 805 млн дол., тоді як у травні минулого року ця сума сягала 1 млрд 15 млн дол. Тобто, скорочення переказів у травні проти аналогічного періоду торік сягнуло 210 млн дол., або 20,7%.

Водночас, у квітні цього року перекази заробітчан становили 826 млн дол. (проти 947 млн дол. у 2019 році), у березні - 925 млн дол. (проти 936 млн дол.), у лютому - 994 млн дол. (проти 883 млн дол.), у січні - 991 млн дол. (проти 859 млн дол.).

З 4,54 млрд дол., переказаних цього року в Україні, через неформальні канали надійшло 1,83 млрд грн. При цьому обсяг переказів через неформальні канали почав суттєво скорочуватися з березня: тоді як у лютому вони становили 481 млн дол., то вже у травні - лише 226 млн дол.

Нагадаємо, НБУ роз'яснив вплив карантину на грошові перекази заробітчан з-за кордону.