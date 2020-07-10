НБУ показал сокращение переводов трудовых мигрантов: спад в мае достиг 21%
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину за пять месяцев 2020 года на фоне пандемии коронавируса составил 4,54 млрд долл., что на 99 млн долл. или 2,13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отчет Нацбанка о динамике объемов частных денежных переводов в Украину.
В частности, в мае этого года работники перевели в Украину 805 млн долл., тогда как в мае прошлого года эта сумма достигала 1 млрд 15 млн долл. То есть, сокращение переводов в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достигло 210 млн долл., или 20,7%.
В то же время, в апреле этого года переводы трудовых мигрантов составляли 826 млн долл. (против 947 млн долл. в 2019 году), в марте - 925 млн долл. (против 936 млн долл.), в феврале - 994 млн долл. (против 883 млн долл.), в январе - 991 млн долл. (против 859 млн долл.).
Из 4,54 мдрд долл., перечисленных в этом году в Украину, через неформальные каналы поступило 1,83 млрд грн. При этом объем переводов через неформальные каналы начал существенно сокращаться с марта: если в феврале они составляли 481 млн долл., то уже в мае - только 226 млн долл.
Напомним, НБУ разъяснил влияние карантина на денежные переводы трудовых мигрантов из-за границы.