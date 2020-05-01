НБУ роз'яснив вплив карантину на грошові перекази заробітчан з-за кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Національний банк України переглянув цьогорічний прогноз обсягу переказів трудових мігрантів в Україну з 12,5 до 10 млрд дол. США на фоні введених карантинних заходів у країнах світу і повернення в Україну 10% заробітчан через карантин та відсутності змоги поїхати на сезонні роботи ще 10% таких робітників. Про це УНН повідомляє з посиланням на щоквартальний Інфляційний звіт НБУ.
Як вказали у НБУ, до цього часу консенсусна думка полягала в тому, що значні обсяги переказів трудових мігрантів пом’якшують наслідки криз для країн – донорів робочої сили. Але особливістю поточної кризи є закриття кордонів багатьма країнами, а не лише зниження економічної активності у світі, додали у Нацбанку.
"За експертними оцінками, упродовж карантину в Україну повернулися близько 10% заробітчан, а ще 10%, які планували виїзд на сезонні роботи в другому кварталі, залишаться в Україні", - повідомили у НБУ.
Водночас доходи тих працівників, які залишилися за кордоном, як зазначається, знизяться внаслідок охолодження економіки цих країн.
"З огляду на це Національний банк переглянув прогноз обсягу переказів трудових мігрантів в Україну з 12,5 до 10 млрд дол. США", - відзначили у НБУ.
Цей прогноз ґрунтується на припущенні про скасування більшості карантинних заходів до кінця ІІ кварталу 2020 року. Проте падіння переказів від заробітчан буде більше ніж компенсоване зниженням витрат українців на подорожі, вважають у Нацбанку.
Нагадаємо, віце-прем'єр Пристайко розпочав переговори з країнами ЄС щодо українських заробітчан.