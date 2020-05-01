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НБУ разъяснил влияние карантина на денежные переводы трудовых мигрантов из-за рубежа

Киев • УНН

 • 18278 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Национальный банк Украины пересмотрел прогноз объема переводов трудовых мигрантов в Украину в этом году с 12,5 до 10 млрд долл. США на фоне введенных карантинных мероприятий в странах мира и возвращения в Украину 10% работников из-за карантина, как и отсутствия возможности поехать на сезонные работы еще 10% таких рабочих. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ежеквартальный Инфляционный отчет НБУ.

НБУ разъяснил влияние карантина на денежные переводы трудовых мигрантов из-за рубежа

Как указали в НБУ, до этого времени консенсусная мысль заключалась в том, что значительные объемы переводов трудовых мигрантов смягчают последствия кризисов для стран - доноров рабочей силы. Но особенностью текущего кризиса является закрытие границ многими странами, а не только снижение экономической активности в мире, добавили в Нацбанке.

"По экспертным оценкам, в течение карантина в Украину вернулись около 10% работников, а еще 10%, которые планировали выезд на сезонные работы во втором квартале, останутся в Украине", - сообщили в НБУ.

В то же время доходы работников, которые остались за границей, как отмечается, снизятся вследствие охлаждения экономики этих стран.

"Учитывая это Национальный банк пересмотрел прогноз объема переводов трудовых мигрантов в Украину с 12,5 до 10 млрд долл. США", - отметили в НБУ.

Этот прогноз основывается на предположении об отмене большинства карантинных мероприятий до конца второго квартала 2020 года. Однако падение переводов от трудовых мигрантов будет больше чем компенсировано снижением расходов украинцев на путешествия, считают в Нацбанке.

Напомним, вице-премьер Пристайко начал переговоры со странами ЕС в отношении украинских сезонных рабочих.

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