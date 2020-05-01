НБУ разъяснил влияние карантина на денежные переводы трудовых мигрантов из-за рубежа

КИЕВ. 1 мая. УНН. Национальный банк Украины пересмотрел прогноз объема переводов трудовых мигрантов в Украину в этом году с 12,5 до 10 млрд долл. США на фоне введенных карантинных мероприятий в странах мира и возвращения в Украину 10% работников из-за карантина, как и отсутствия возможности поехать на сезонные работы еще 10% таких рабочих. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ежеквартальный Инфляционный отчет НБУ.