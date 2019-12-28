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НБУ планує у 2020 році перевірки у 45 банках

НБУ планує у 2020 році перевірки у 45 банках

Київ • УНН

 • 14635 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Національний банк України запланував наступного року провести інспекційні перевірки у 45 банках, ПриватБанк планують перевірити у третьому кварталі наступного року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.

"Національний банк України у 2020 році запланував проведення інспекційних перевірок у 45 банках", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, план інспекційних перевірок було складено на підставі ризик-орієнтованого підходу. Він враховує приналежність банку до певної категорії з урахуванням його розміру в банківській системі, характеру та складності операцій, рівня ризиків, притаманних його діяльності, а також на підставі визначеної загальної оцінки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

"У 2020 році Національний банк також продовжить проводити і позапланові перевірки, необхідність яких визначатиметься на підставі наглядових дій в рамках системи раннього реагування", - відзначили у регуляторі.

До переліку фінансових установ, в яких пройдуть у 2020 році планові інспекційні перевірки, увійшли 45 банків:

  • у I кварталі: АБ "Укргазбанк", ПуАТ "КБ "Акордбанк", АТ "Банк Січ", АТ "КІБ", АТ "РВС Банк", ПАТ "Банк "Український Капітал", АТ "Айбокс Банк", Полікомбанк, АТ "ЄПБ", АТ "БТА Банк";
  • у II кварталі: АТ АКБ "Львів", АТ "Піреус Банк МКБ", АТ "Перший Інвестиційний Банк", АТ "Банк Форвард", АТ "Місто Банк", АТ "СЕБ Корпоративний Банк", АТ "Кредитвест Банк", АТ "Укрбудінвестбанк", АТ "Банк 3/4", АТ "КБ "Земельний Капітал", ПАТ "Розрахунковий Центр", ПрАТ "Банк Фамільний", АТ "Банк Траст-Капітал", АТ "Альпарі Банк";
  • у III кварталі: АТ КБ "Приватбанк", АТ "Альфа-Банк", ПАТ "Банк Восток", ПАТ "МТБ Банк", АТ АКБ "Аркада", АБ "Кліринговий Дім", АТ "Кристалбанк", АТ "АП Банк", АТ "МетаБанк", АТ "Асвіо Банк", АТ "Банк Кредит Дніпро", АТ "Юнекс Банк", АТ "Оксі Банк", АТ "Банк "Портал";
  • у IV кварталі: АТ "ОТП Банк", АТ "Мегабанк", АТ "Альтбанк", АТ "Банк інвестицій та заощаджень", АТ "МІБ", АТ "Полтава-банк", АТ "АБ "Радабанк".

"Водночас з 1 липня 2020 року в межах проекту "спліт" Національний банк розпочне виїзні перевірки небанківських фінустанов відповідно до графіку, затвердженого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг", - зазначили у НБУ.

Також вказано, що усього за 2019 рік департамент виїзних перевірок банків НБУ здійснив 50 планових та 12 позапланових перевірок банків.

Нагадаємо, стрес-тести НБУ виявили два проблемних держбанки.

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