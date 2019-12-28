НБУ планирует в 2020 году проверки в 45 банках
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Национальный банк Украины запланировал на следующий год провести инспекционные проверки в 45 банках, ПриватБанк планируют проверить в третьем квартале следующего года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Национальный банк Украины в 2020 году запланировал проведение инспекционных проверок в 45 банках", - говорится в сообщении.
Как отмечается, план инспекционных проверок был составлен на основании риск-ориентированного подхода. Он учитывает принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе, характера и сложности операций, уровня рисков, присущих его деятельности, а также на основании определенной общей оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).
"В 2020 году Национальный банк также продолжит проводить и внеплановые проверки, необходимость которых будет определяться на основании надзорных действий в рамках системы раннего реагирования", - отметили в регуляторе.
В перечень финансовых учреждений, в которых пройдут в 2020 году плановые инспекционные проверки, вошли 45 банков:
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- в I квартале АБ "Укргазбанк", ПуАО "КБ "Аккордбанк", АО "Банк Сич", АО "КИБ", АО "РВС Банк", ПАО "Банк "Украинский Капитал", АО "Айбокс Банк", Поликомбанк, АО "ЕПБ", АО "БТА Банк";
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- во II квартале: АО АКБ "Львов", АО "Пиреус Банк МКБ", АО "Первый Инвестиционный Банк", АО "Банк Форвард", АО "Мисто Банк", АО "СЕБ Корпоративный Банк", АО "Кредитвест Банк", АО "Укрстройинвестбанк", АО "Банк 3/4", АО "КБ "Земельный Капитал", ПАО "Расчетный Центр", ЧАО "Банк Фамильный", АО "Банк Траст-Капитал", АО "Альпари Банк";
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- в III квартале: АО КБ "Приватбанк", АО "Альфа-Банк", ПАО "Банк Восток", ПАО "МТБ Банк", АО АКБ "Аркада", АБ "Клиринговый Дом", АО "Кристалбанк", АО "АП Банк", АО "МетаБанк", АО "Асвио Банк", АО "Банк Кредит Днепр", АО "Юнекс Банк", АО "Окси Банк", АО "Банк "Портал";
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- в IV квартале: АО "ОТП Банк", АО "Мегабанк", АО "Альтбанк", АО "Банк инвестиций и сбережений", АО "МИБ", АО "Полтава-банк", АО "АБ "Радабанк".
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"Вместе с 1 июля 2020 года в рамках проекта "сплит" Национальный банк начнет выездные проверки небанковских финучреждений в соответствии с графиком, утвержденным Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг", - отметили в НБУ.
Также указано, что всего за 2019-й департамент выездных проверок банков НБУ осуществил 50 плановых и 12 внеплановых проверок банков.
Напомним, стресс-тесты НБУ обнаружили два проблемных госбанка.