НБУ планує провести перший аукціон з довгострокового рефінансування на початку травня - Смолій

ukru
16:58 • 20948 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 89837 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 170249 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 173871 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 179721 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 186627 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 165778 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 183762 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 144671 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149888 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
0.8 м/с
61 %
758 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 29008 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 114666 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 122429 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 98308 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 174890 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 170249 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 173871 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 179721 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 186627 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 165779 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 23352 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 98344 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 114675 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 110740 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 110915 перегляди
Актуальне
НБУ планує провести перший аукціон з довгострокового рефінансування на початку травня - Смолій

НБУ планує провести перший аукціон з довгострокового рефінансування на початку травня - Смолій

Київ • УНН

 • 11962 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Національний банк має намір почати видавати банкам довгострокові кредити рефінансування на термін до п’яти років. Про це на брифінгу повідомив глава НБУ Яків Смолій, передає кореспондент УНН.

"Ми запровадимо довгострокові кредити рефінансування на термін до п’яти років. Вони будуть надаватися під плаваючу ставку і під ту ж заставу, що і тендерні кредити. Зараз ми завершуємо технічну підготовку до впровадження цього інструменту і плануємо провести перший аукціон із надання довгострокового рефінансування вже у першій половині травня", — розповів він.

Смолій підкреслив, що цей інструмент стане додатковою гарантією достатньої ліквідності у банківській системі у разі погіршення настроїв учасників фінансового ринку через поширення коронавірусу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нацбанк дав прогноз щодо подальшого рівня інфляції в Україні.

Так, НБУ розраховує, що банки використовуватимуть рефінансування для підтримку економіки через більш активне кредитування проектів, які потребують довгострокового фінансування, зокрема інфраструктурних.

Нацбанк планує з наступного тижня збільшити термін надання рефінансування на щотижневих тендерах з 30 до 90 днів.

"Також ми маємо намір розширити перелік прийнятної застави для залучення банками коштів за стандартними інструментами підтримання ліквідності. Ми розглядаємо можливість включити до заставного пулу корпоративні облігації, випущені під державні гарантії, а також муніципальні облігації. Ми завершуємо роботу над інструментом процентного свопа, який банки зможуть використовувати для мінімізації процентного ризику. Ми очікуємо, що він стане доступним у другому кварталі", — заявив Смолій.

Нагадаємо, що за ініціативи Президента Зеленського уряд та Національний банк України напрацювали дві програми кредитної підтримки малого бізнесу в умовах пандемії коронавірусу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$233.49
Brent
$71.92
Bitcoin
$83,784.80
S&P 500
$5,663.74
Газ TTF
$43.07
Золото
$3,046.09
Ethereum
$1,958.74