НБУ планує провести перший аукціон з довгострокового рефінансування на початку травня - Смолій
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Національний банк має намір почати видавати банкам довгострокові кредити рефінансування на термін до п’яти років. Про це на брифінгу повідомив глава НБУ Яків Смолій, передає кореспондент УНН.
"Ми запровадимо довгострокові кредити рефінансування на термін до п’яти років. Вони будуть надаватися під плаваючу ставку і під ту ж заставу, що і тендерні кредити. Зараз ми завершуємо технічну підготовку до впровадження цього інструменту і плануємо провести перший аукціон із надання довгострокового рефінансування вже у першій половині травня", — розповів він.
Смолій підкреслив, що цей інструмент стане додатковою гарантією достатньої ліквідності у банківській системі у разі погіршення настроїв учасників фінансового ринку через поширення коронавірусу.
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Так, НБУ розраховує, що банки використовуватимуть рефінансування для підтримку економіки через більш активне кредитування проектів, які потребують довгострокового фінансування, зокрема інфраструктурних.
Нацбанк планує з наступного тижня збільшити термін надання рефінансування на щотижневих тендерах з 30 до 90 днів.
"Також ми маємо намір розширити перелік прийнятної застави для залучення банками коштів за стандартними інструментами підтримання ліквідності. Ми розглядаємо можливість включити до заставного пулу корпоративні облігації, випущені під державні гарантії, а також муніципальні облігації. Ми завершуємо роботу над інструментом процентного свопа, який банки зможуть використовувати для мінімізації процентного ризику. Ми очікуємо, що він стане доступним у другому кварталі", — заявив Смолій.
Нагадаємо, що за ініціативи Президента Зеленського уряд та Національний банк України напрацювали дві програми кредитної підтримки малого бізнесу в умовах пандемії коронавірусу.