НБУ планирует провести первый аукцион по долгосрочному рефинансированию в начале мая - Смолий
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Национальный банк намерен начать выдавать банкам долгосрочные кредиты рефинансирования на срок до пяти лет. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент УНН.
"Мы введем долгосрочные кредиты рефинансирования на срок до пяти лет. Они будут предоставляться под плавающую ставку и под тот же залог, что и тендерные кредиты. Сейчас мы завершаем техническую подготовку к внедрению этого инструмента и планируем провести первый аукцион по предоставлению долгосрочного рефинансирования уже в первой половине мая", - рассказал он.
Смолий подчеркнул, что этот инструмент станет дополнительной гарантией достаточной ликвидности в банковской системе в случае ухудшения настроений участников рынка из-за распространения коронавируса.
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Так, НБУ рассчитывает, что банки будут использовать рефинансирование для поддержки экономики через более активное кредитование проектов, требующих долгосрочного финансирования, в частности инфраструктурных.
Нацбанк планирует со следующей недели увеличить срок предоставления рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней.
"Также мы намерены расширить перечень приемлемого залога для привлечения банками средств по стандартным инструментам поддержания ликвидности. Мы рассматриваем возможность включить в залоговый пул корпоративные облигации, выпущенные под государственные гарантии, а также муниципальные облигации. Мы завершаем работу над инструментом процентного свопа, который банки смогут использовать для минимизации процентного риска. Мы ожидаем, что он станет доступным во втором квартале", - заявил Смолий.
Напомним, что по инициативе Президента Зеленского правительство и Национальный банк Украины разработали две программы кредитной поддержки малого бизнеса в условиях пандемии коронавируса.