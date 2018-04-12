НБУ назвав драйвери росту ВВП у 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. НБУ зберіг прогноз зростання економіки на 3,4% у 2018 році. При цьому основним двигуном зростання залишатиметься приватне споживання, передає УНН з посиланням на повідомлення НБУ.
“Національний банк прогнозує подальше прискорення зростання реального ВВП у 2018 році до 3,4%. Основним двигуном зростання залишатиметься приватне споживання. По-перше, зберігатимуться високі темпи зростання реальних заробітних плат, простимульовані активними міграційними процесами. По-друге, пом’якшується фіскальна політика, у тому числі через подальше підвищення соціальних стандартів. Також, як і минулого року, збережеться активна інвестиційна діяльність підприємств”, — повідомили в НБУ.
При цьому прогнозується, що у 2019 — 2020 роках зростання реального ВВП дещо уповільниться (до 2,9%). Це відбуватиметься через зниження ефектів фіскального пом’якшення та достатньо жорстку монетарну політику, необхідну для повернення інфляції до цільового рівня. Однак у випадку більш рішучого проведення структурних реформ темпи економічного зростання можуть бути й вищими.
Також зазначається, що експорт продовжить збільшуватися завдяки сприятливим умовам торгівлі, високому врожаю, розширенню доступу українських підприємств на зовнішні ринки. Водночас імпорт зростатиме швидше внаслідок підвищення внутрішнього споживчого й інвестиційного попиту та поступового зміцнення реального ефективного обмінного курсу. Як наслідок, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу помірно розшириться (з 1,9% від ВВП у 2017 році до 2,6% від ВВП у 2020 році). Збільшення грошових переказів через подальшу трудову міграцію, у тому числі внаслідок лібералізації умов працевлаштування у країнах-сусідах, частково компенсуватиме розширення дефіциту зовнішньої торгівлі.
Нагадаємо, на думку експертів Світового банку без завершення реформи державних банків, протидії корупції – створення Антикорупційного суду, проведення приватизації та створення земельного ринку зростання ВВП зменшиться до 2% на рік.