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НБУ назвал драйверы роста ВВП в 2018 году

НБУ назвал драйверы роста ВВП в 2018 году

Киев  •  УНН

 • 10560 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. НБУ сохранил прогноз роста экономики на 3,4% в 2018 году. При этом основным двигателем роста будет оставаться частное потребление, передает УНН со ссылкой на сообщение НБУ.

“Национальный банк прогнозирует дальнейшее ускорение роста реального ВВП в 2018 году до 3,4%. Основным двигателем роста будет оставаться частное потребление. Во-первых, сохранятся высокие темпы роста реальных заработных плат, простимулированые активными миграционными процессами. Во-вторых, смягчается фискальная политика, в том числе из-за дальнейшего повышения социальных стандартов. Также, как и в прошлом году, сохранится активная инвестиционная деятельность предприятий”, - сообщили в НБУ.

При этом прогнозируется, что в 2019 — 2020 годах рост реального ВВП несколько замедлится (до 2,9%). Это будет происходить из-за снижения эффектов фискального смягчения и достаточно жесткой монетарной политики, необходимой для возвращения инфляции до целевого уровня. Однако в случае более решительного проведения структурных реформ темпы экономического роста могут быть и выше.

Также отмечается, что экспорт продолжит увеличиваться благодаря благоприятным условиям торговли, высокому урожаю, расширению доступа украинских предприятий на внешние рынки. В то же время импорт будет расти быстрее вследствие повышения внутреннего потребительского и инвестиционного спроса и постепенного укрепления реального эффективного обменного курса. Как следствие, дефицит текущего счета платежного баланса умеренно расширится (с 1,9% от ВВП в 2017 году до 2,6% от ВВП в 2020 году). Увеличение денежных переводов через дальнейшую трудовую миграцию, в том числе в результате либерализации условий трудоустройства в странах-соседях, частично будет компенсировать расширение дефицита внешней торговли.

Напомним, по мнению экспертов Всемирного банка без завершения реформы государственных банков, противодействия коррупции — создание Антикоррупционного суда, проведения приватизации и создания земельного рынка рост ВВП уменьшится до 2% в год.

Украинские Национальные Новости

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