НБУ до 100-річчя Української революції випустив монети
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Національний банк України випустив колекційний набір “Монети України 2018 року”, створений з метою відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років. Про це повідомила прес-служба НБУ, передає УНН.
“Національний банк випустив колекційний набір „Монети України 2018 року“, приурочений до 100 років з початку подій 1917-1921 років, які отримали назву Української революції”, — зазначається у поясненні.
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До набору “Монети України 2018 року” входять:
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- розмінні монети України номіналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок;
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- дві обігові монети номіналами 1 гривня кожна;
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- пам’ятна монета номіналом 5 гривень “100-річчя випуску перших поштових марок України”, присвячена шагам — розмінному грошовому знаку Української Народної Республіки.
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Монети номіналами 1, 2, 5 копійок виготовлені з нержавіючої сталі; монети номіналами 10, 25, 50 копійок — із низьковуглецевої сталі з латунним покривом; монети номіналом 1 гривня — з алюмінієвої бронзи. Монету номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу (елемент оздоблення — тамподрук).
Тираж набору — 10 тисяч штук.
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Колекційний набір “Монети України 2018 року” можна придбати з 18 грудня 2018 року за ціною 348 гривень в пунктах продажу: відділу касових операцій та реалізації нумізматичної продукції, відділів грошового обігу Департаменту грошового обігу Національного банку України в регіонах, банків-дистриб’юторів.
Нагадаємо, 17 грудня НБУ випустив сувенірну неплатіжну банкноту “Сто гривень”, приурочену до 100-річчя подій Української революції 1917–1921 рр. і введення в обіг перших українських паперових грошей. Зображення на купюрі є копією з оригіналу графіки Георгія Нарбута.
Георгій Нарбут (1886-1919) — видатний український художник-графік. У 1918 році Нарбут виконав ескізи до банкнот номіналом 10, 100 і 500 гривень (у народі останні називали “горлинками”, бо на них зображалася дівоча постать у віночку).
Герб Костянтина Острозького з книги "Правило истиннаго живота христіанского", Острог, 1598 / Г. Нарбут - грошова купюра 100 гривень, 1918