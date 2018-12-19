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НБУ к 100-летию Украинской революции выпустил монеты

Киев • УНН

 • 26755 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Национальный банк Украины выпустил коллекционный набор “Монеты Украины 2018”, созданный с целью празднования 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 годов. Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передает УНН.

НБУ к 100-летию Украинской революции выпустил монеты

“Национальный банк выпустил коллекционный набор ”Монеты Украины 2018 года“, приуроченный к 100-летию с начала событий 1917-1921 годов, которые получили название Украинская революции”, — отмечается в пояснении.

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В набор “Монеты Украины 2018” входят:

  • разменные монеты Украины номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек;
  • две оборотные монеты номиналами 1 гривна каждая;
  • памятная монета номиналом 5 гривен “100-летие выпуска первых почтовых марок Украины”, посвященная шагам — разменным денежным знакам Украинской Народной Республики.

Монеты номиналами 1, 2, 5 копеек изготовлены из нержавеющей стали; монеты номиналами 10, 25, 50 копеек — с низкоуглеродистой стали с латунным покровом; монеты номиналом 1 гривна — из алюминиевой бронзы. Монета номиналом 5 гривен изготовлена из нейзильбера (элемент отделки — тампопечать).

Тираж набора — 10 тысяч штук.

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Коллекционный набор “Монеты Украины 2018 года” можно приобрести с 18 декабря 2018 года по цене 348 гривен в пунктах продажи: отдела кассовых операций и реализации нумизматической продукции, отделов денежного обращения Департамента денежного обращения Национального банка Украины в регионах, банков-дистрибьюторов.

Напомним, 17 декабря НБУ выпустил сувенирную неплатежную банкноту “Сто гривен”, приуроченную к 100-летию событий Украинской революции 1917-1921 гг. и введению в обращение первых украинских бумажных денег. Изображение на купюре является копией с оригинала графики Георгия Нарбута.

Георгий Нарбут (1886-1919) — выдающийся украинский художник-график. В 1918 году Нарбут выполнил эскизы к банкнот номиналом 10, 100 и 500 гривен (в народе последние называли “горлинками”, потому что на них изображалась девичья фигура в венчике).

Герб Константина Острожского из книги “Правило истиннаго живота христианского”, Острог, 1598 / Г. Нарбут — денежная купюра 100 гривен, 1918

Источник: pravda.com.ua

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