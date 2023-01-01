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НБУ: банкноти 5, 10, 20 та 100 гривень попереднього покоління поступово замінюватимуться на оновлені

НБУ: банкноти 5, 10, 20 та 100 гривень попереднього покоління поступово замінюватимуться на оновлені

Київ • УНН

 • 823140 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. З 1 січня 2023 року Національний банк розпочне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003 – 2007 років (тобто попереднього покоління) з метою поступової їх заміни на оновлені грошові знаки, передає УНН.

Деталі

Замість них в обіг надійдуть оновлені банкноти та обігові монети, а саме:

  • обігові монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року;
  • банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління.

"Головна мета такого рішення – підвищення якості готівки в обігу (зважаючи на зношеність банкнот попереднього покоління, які вже досить тривалий час перебувають в обігу), поліпшення готівкових розрахунків та їхньої зручності для населення... Це не створить незручностей, водночас принесе користь і державі, і банкам, і торговельним мережам, і громадянам", - повідомили в Нацбанку.

З початку наступного року Національний банк спільно з банками розпочне поступове вилучення з готівкового обігу зазначених банкнот, зокрема:

  • банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;
  • Національний банк припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.

Як наслідок, потрапляючи в банки, банкноти попереднього покоління не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться з обігу та передаватимуться до Національного банку для подальшої утилізації. Проте такі банкноти залишаються дійсними платіжними засобами.

"Громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень, їх не потрібно буде спеціально обмінювати. Водночас поступово в обігу банкнот попереднього покоління ставатиме дедалі менше, а їх місце займатимуть відповідні "сріблясті" монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018 року та оновлені банкноти номіналом 20 та 100 гривень – із сучасним дизайном та посиленою системою захисту", - додали там.

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