НБУ: банкноты 5, 10, 20 и 100 гривен предыдущего поколения будут постепенно заменяться обновленными

Детали

Вместо них в обращение поступят обновленные банкноты и оборотные монеты, а именно:



оборотные монеты номиналами 5 и 10 гривен образца 2018 года;



банкноты номиналами 20 и 100 гривен нового поколения.



"Главная цель такого решения – повышение качества наличных денег в обращении (ввиду износа банкнот предыдущего поколения, которые уже достаточно длительное время обращаются), улучшения наличных расчетов и их удобства для населения... Это не создаст неудобств, в то же время, принесет пользу и государству, и банкам, и торговым сетям, и гражданам", - сообщили в Нацбанке.

С начала следующего года Национальный банк совместно с банками начнет постепенное изъятие из наличного обращения указанных банкнот, в частности:



банки Украины не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;



Национальный банк перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков.



Как следствие, попадая в банки, банкноты предыдущего поколения не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься из обращения и передаваться в Национальный банк для дальнейшей утилизации. Однако такие банкноты остаются действительными платежными средствами.

"Граждане смогут продолжать ими рассчитываться без ограничений, их не нужно будет специально обменивать. В то же время постепенно в обращении банкнот предыдущего поколения будет все меньше, а их место будут занимать соответствующие "серебристые" монеты номиналом 5 и 10 гривен образца 2018 года и обновленные банкноты номиналом 20 и 100 гривен – с современным дизайном и усиленной системой защиты", - добавили там.

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