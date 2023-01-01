НБУ: банкноты 5, 10, 20 и 100 гривен предыдущего поколения будут постепенно заменяться обновленными
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. С 1 января 2023 года Национальный банк начнет постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003 года – 2007 годов (т.е. предыдущего поколения) с целью постепенной их замены на обновленные денежные знаки, передает УНН.
Детали
Вместо них в обращение поступят обновленные банкноты и оборотные монеты, а именно:
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- оборотные монеты номиналами 5 и 10 гривен образца 2018 года;
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- банкноты номиналами 20 и 100 гривен нового поколения.
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"Главная цель такого решения – повышение качества наличных денег в обращении (ввиду износа банкнот предыдущего поколения, которые уже достаточно длительное время обращаются), улучшения наличных расчетов и их удобства для населения... Это не создаст неудобств, в то же время, принесет пользу и государству, и банкам, и торговым сетям, и гражданам", - сообщили в Нацбанке.
С начала следующего года Национальный банк совместно с банками начнет постепенное изъятие из наличного обращения указанных банкнот, в частности:
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- банки Украины не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;
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- Национальный банк перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков.
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Как следствие, попадая в банки, банкноты предыдущего поколения не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься из обращения и передаваться в Национальный банк для дальнейшей утилизации. Однако такие банкноты остаются действительными платежными средствами.
"Граждане смогут продолжать ими рассчитываться без ограничений, их не нужно будет специально обменивать. В то же время постепенно в обращении банкнот предыдущего поколения будет все меньше, а их место будут занимать соответствующие "серебристые" монеты номиналом 5 и 10 гривен образца 2018 года и обновленные банкноты номиналом 20 и 100 гривен – с современным дизайном и усиленной системой защиты", - добавили там.
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